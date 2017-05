Thor: Ragnarok, Natalie Portman comparirà nel film?

I fan di Thor: Ragnarok si erano già messi l'anima in pace. I rumor circolati sul plot, svelando la partenza di Thor dalla terra e l'approdo in pianeta lontano per scontare il proprio esilio, implicavano l'assenza di Jane Foster. L'interesse sentimentale del Dio del Tuono è una bella umana interpretata da Natalie Portman, ma di recente erano trapelate notizie che negavano il ritorno dell'attrice nel Marvel Cinematic Universe a causa, in parte, del suo scarso interesse nei confronti dei blockbuster.

Adesso, però, un tweet del regista Taika Waititi riaprirebbe la questione.

Waititi ha messo a confronto due foto di Natalie Portman, la prima risale al 1994 e la vede ragazzina in Leon di Luc Besson, la seconda foto è tratta film da Qui dove batte il cuore del 2000. Le due foto sembra accostate per sottolineare le somiglianze visive nella posa dell'attrice, ma ad accompagnare il tweet c'è l'hashtag #ragnarok. Perché Waititi ha aggiunto l'hastag?

La ragione la scopriremo il 25 ottobre, quando Thor: Ragnarok approderà nelle sale italiane.

