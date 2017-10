Thor: Ragnarok, Matt Damon fa irruzione nell'intervista di Jimmy Kimmel!

Matt Damon finora si è tenuto alla larg dai comic movie, ma non ha resistito alla tentazione di fare irruzione nell'intervista di Jimmy Kimmel al team di Thor: Ragnarok.

La star Chris Hemsworth, interprete di Thor, si trovata in studio ospite del Jimmy Kimmel Live quando, nel corso di un collegamento a sorpresa con Mark Ruffalo e il regista Taika Waititi, sul divano su cui erano seduti è spuntato anche Matt Damon il quale ha insistito di essere parte dello show dell'anchor-man con cui è protagonista di una scherzosa faida.

Mentre Matt Damon provava a inserirsi nel dibattito, Kimmel si è rivolto a lui esclamando: "It's the Mighty Thor, not the Mighty Boor (cafone)!". Dopo essere stato cacciato in malo modo, il divo è ricomparso sul fondale minaccioso: "Sono stato qui molto a lungo Jimmy. Decenni. Ho imparato un sacco di trucchi".

