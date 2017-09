Thor: Ragnarok, Lou Ferrigno: "Hulk non dovrebbe dialogare normalmente"

Nel film Thor: Ragnarok, come hanno rivelato gli interpreti e il regista Taika Waititi, il personaggio di Hulk pronuncerà alcune battute anche dopo essere diventato l'alter ego verde del Dottor Bruce Banner, ruolo affidato nei film della Marvel all'attore Mark Ruffalo.

Lou Ferrigno, interprete dell'iconico personaggio sul piccolo schermo, ha ora espresso la propria opinione su questa scelta narrativa: "Penso che dovrebbe esserci un po' di dialogo ma non quando è alle prese con la rabbia perché abbiamo affrontato in passato quella questione. In una conversazione normale dovrebbe essere maggiormente a proposito della sua sensibilità".

Le indiscrezioni hanno infatti anticipato che Hulk parlerà quasi normalmente anche se Bruce avrà compiuto la sua trasformazione, situazione che Ferrigno sembra non apprezzare particolarmente anche se sta attendendo di vedere il film completato per esprimere un giudizio definitivo.

L'attore, inoltre, ha anticipato che potrebbe essere coinvolto in qualche modo nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia è troppo presto per rivelare qualche dettaglio.