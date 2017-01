Thor: Ragnarok, la sinossi ufficiale e una nuova foto del film Marvel

Thor: Ragnarok arriverà nei cinema americani il 3 novembre 2017 e la Marvel ha diffuso una nuova foto e la sinossi ufficiale del film.

Ecco la trama:

Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

La regia del film è di Taika Waititi.

