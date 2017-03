Thor: Ragnarok, Kevin Feige spiega perché non è presente Jane

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha confermato che Jane Foster (Natalie Portman) non apparirà nei prossimi film perché la sua storia d'amore con il personaggio interpretato da Chris Hemsworth si è conclusa tra Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok.

Feige ha spiegato: "Volevamo che Thor incontrasse qualcuno che fosse quasi alla pari con lui e quel rapporto con Jane avrebbe potuto evolversi in modi inaspettati nel periodo di tempo tra The Dark World e Ragnarok, ma volevamo metterlo a confronto con un personaggio che fosse più come lui e in molti modi superiore. Valkyrie sta cercando di non seguire in nessun modo il suo legame con le proprie origini ad Asgard. Thor pensa che forse si creerà un legame tra di loro e, al contrario, lei vorrebbe dimenticare completamente la propria origine".

Il protagonista ha poi aggiunto: "Thor sta sicuramente apprezzando il periodo in cui è un po' come un cowboy solitario".

La sinossi ufficiale del film:

Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Fanno parte del cast Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

