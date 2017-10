Thor: Ragnarok, Kevin Feige rivela dove troveremo i principali easter egg

Thor: Ragnarok fornirà al pubblico un assaggio della dimensione cosmica della Marvel e conterrà un sacco di easter egg e citazioni dell'universo Marvel. Ad assicurarlo è Kevin Feige in persona.

"Ci potrebbero essere riferimenti importanti nella spazzatura. Gli Easter egg più grandiosi saranno sul Pianeta Sakaaran, giusto Taika? Vedremo una serie di campioni del passato del Grandmaster e conosceremo tutta una serie di riferimenti all'universo cosmico dei fumetti che potrebbero comparire o non comparire nell'universo cinematografico, ma abbiamo comunque pensato che sarebbero stati divertenti di omaggiare".

Leggi anche: Thor: Ragnarok, il nostro commento al primo trailer: gladiatori, apocalissi e tante risate!

I personaggi a cui Kevin Feige fa riferimento sono visibili nel primo frame del trailer (che trovate qui sotto). Un veicolo sorvola uno strano totem con sopra gigantesche teste. Le teste appartengono a Beta Ray Bill (in alto a sinistra), Ares (in alto a destra), Bi-Beast (in basso a destra) e Man-Thing (in cinema). Come Kevin Feige ha anticipato, questi personaggi potrebbero comparire o non comparire nell'MCU, ma è comunque divertente segnalarne la presenza.

Thor: Ragnarok approderà nei cinema italiani il 25 ottobre.

