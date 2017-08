Thor: Ragnarok, Hulk di nuovo in azione in uno spot televisivo

Hulk, il personaggio interpretato nei film Marvel dall'attore Mark Ruffalo, ritornerà in azione nell'atteso film Thor: Ragnarok, in arrivo nei cinema il 3 novembre.

Nell'attesa i fan possono però vederlo in azione grazie a uno spot televisivo della Renault diffuso oggi online, in cui si mostra tutta la sua forza.

Il protagonista, con il ruolo di Thor, è ancora una volta Chris Hemsworth, mentre la regia è firmata da Taika Waititi.

Fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

