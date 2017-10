Thor: Ragnarok, ecco quali sono le scene dopo i titoli di coda!

E' finalmente in sala Thor: Ragnarok e come da tradizione quando esce un nuovo film Marvel si torna a parlare anche dei titoli di coda. I cinefili non hanno mai avuto problemi a restare qualche minuto in più seduti in sala per vedere tutta la lista di persone coinvolte nella produzione, ma la Marvel è riuscita a convincere anche il grande pubblico a restare con la promessa di scene extra divertenti e ricche di anticipazioni. Ovviamente se non avete ancora visto il film, vi consigliamo di fermarvi qui, perché seguiranno grandi spoiler!

Leggi anche: Thor: Ragnarok: la nostra recensione del nuovo film Marvel!

In Thor: Ragnarok ci vengono presentate solo due sequenze durante i titoli di coda: una a metà e una alla fine. La prima ci porta un po' più vicino a quanto vedremo in Avengers: Infinity War mentre la seconda è una semplice aggiunta simpatica che non anticipa nulla da un punto di vista narrativo. Ecco le sequenze:

1. Nella scena mid-credit vediamo Thor e Loki intenti a parlare tra di loro a bordo della nave che trasporta il popolo di Asgard. La rotta è impostata verso Midgard (o per meglio dire, la Terra) dove le due divinità sperano di trovare un rifugio tranquillo, ma ad attenderli all'orizzonte ci sta una gigantesca astronava. Dovrebbe trattarsi proprio di Thanos che finalmente è giunto a reclamare gli oggetti del suo desiderio.

E' presumibile, infatti, che Loki abbia rubato il Tesseract nei sotterranei di Asgard mentre resuscitava Surtur per scatenare Ragnarok e chi segue le avventure dell'Universo Cinematografico Marvel sa bene che questo artefatto contiene l'ambita Gemma dello Spazio!

2. Alla fine dei titoli di coda invece un breve segmento ci mostra un'ultima volta il Gran Maestro interpretato da Jeff Goldblum. Lo strano personaggio è dunque sopravvissuto alla battaglia sul pianeta Sakaar, ma ancora non sappiamo se apparirà in altre future avventure.

Entrambe le scene dei titoli di coda sono contraddistinte dai toni leggeri e umoristici di Thor: Ragnarok, ci aspettiamo però che la minaccia di Thanos verrà presa un tantinello più seriamente in Infinity War che uscirà nel 2018!

Leggi anche: L'invasione dei supereroi: guida ai cinecomics di prossima uscita

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Thor: Ragnarok, ecco quali sono le scene dopo i...