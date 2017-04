Thor: Ragnarok è il trailer di Marvel e Disney più visto in 24 ore!

L'altro ieri con l'arrivo del primo trailer di Thor: Ragnarok il web è impazzito. Accompagnato dalle note di Immigrant Song dei Led Zeppelin, il trailer si è rivelato ipercinetico e coloratissimo, ma anche ricco di trovate brillanti e battute comiche.

Grande era la curiosità di vedere l'approccio del regista Taika Waititi alle prese con l'universo Marvel e così il trailer è già da record. Con 136 milioni di visualizzazioni, Thor: Ragnarok ha infranto il record del trailer di un film Marvel e Disney più visto in 24 ore. Il precedente campione Disney era il trailer de La Bella e la Bestia con 127,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore, seguito da Star Wars: Il risveglio della forza Awakens con 112 milioni di visualizzazioni. Captain America: Civil War, primo film Marvel della lista, aveva ottenuto "solo" 94 milioni di visualizzazioni.

Leggi anche: Thor: Ragnarok, il nostro commento al primo trailer: gladiatori, apocalissi e tante risate!

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Leggi anche: L'invasione dei supereroi: Guida ai cinecomics di prossima uscita

Fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Thor: Ragnarok è il trailer di Marvel e Disney...