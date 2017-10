Thor: Ragnarok e il footage esclusivo di Coco inaugurano Lucca Comics & Games 2017

Mercoledì 1 novembre Disney Italia aprirà la nuova edizione di Lucca Comics & Games con due appuntamenti cinematografici imperdibili per tutti i fan.

Il cinema Astra ospiterà infatti la nuova esaltante avventura del dio del Tuono all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel, con la proiezione speciale in italiano di Thor: Ragnarok. Ricco di azione, humor, dramma e spettacolo, il nuovo lungometraggio Marvel diretto da Taika Waititi arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del dio del Tuono e di Tom Hiddlestonn in quelli di Loki.

Musica e colori saranno invece protagonisti al cinema Centrale con la proiezione, in anteprima esclusiva, di 32 minuti del nuovo lungometraggio d'animazione Disney/Pixar Coco , in inglese con sottotitoli in italiano. Diretto da Lee Unkrich, il film arriverà nelle sale italiane il 28 dicembre 2017. Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell'Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.

