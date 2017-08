Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth: "Il cameo di Stan Lee sarà il migliore di sempre"

Ci sono due certezze nei film del Marvel Cinematic Universe: le scene dopo i titoli di coda e il cameo di Stan Lee. Lo storico creatore di tantissimi personaggi dei cinecomic più amati dal pubblico si ritaglia sempre una minuscola particina in tutte le pellicole tratte dai fumetti, e pare che in Thor: Ragnarok gli spettatori potranno godere di uno dei suoi momenti migliori.

In un videomontaggio Marvel mostrato durante la cerimonia per celebrare l'ingresso di Lee nella Walk of Fame di Hollywood, Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi hanno fatto i complimenti per il riconoscimento e hanno anticipato qualcosina sul suo cameo nel prossimo capitolo di Thor:

"Stiamo finendo di girare Thor: Ragnarok e tu oggi hai girato il tuo cameo, che è senza dubbio il tuo migliore finora" afferma Hemsworth, mentre il regista afferma "Ci siamo conosciuti pochi giorni fa. Sei entrato e... beh, il tuo cameo è una delle cose più divertenti di tutto il film."

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Chris Hemsworth torna nei panni di Thor sotto la regia di Taika Waititi. Inoltre, fanno parte del cast Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Sam Neill, Jeff Goldblum e Benedict Cumberbatch.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

