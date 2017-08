Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth commenta il nuovo taglio di capelli di Thor!

L'universo cinematografico Marvel sta arrivando alla fine della fase tre portando tante novità! Il prossimo film ad uscire in sala sarà Thor: Ragnarok, in questa nuova avventura insieme al figlio di Odino compariranno anche Loki interpretato ancora una volta da Tom Hiddleston e Hulk! L'improbabile trio si ritroverà impegnato a fuggire da Sakaar per tentare di salvare il regno di Asgard dalla distruzione totale.

Thor verrà presentato con una variante inedita, ossia senza il suo iconico costume e con diverse strizzatine d'occhio ai lettori dei fumetti. A quanto pare il taglio di capelli da prigioniero del Dio nordico è stato di immenso aiuto per Chris Hemsworth. In una recente intervista infatti l'attore ha raccontato di come questo cambiamento lo ha aiutato ad esplorare psicologicamente il personaggio, ecco quanto ha dichiarato:

"Quando non avevo le ali sull'elmo mi sentivo subito come se potessi parlare e reagire diversamente. Senza tutta quella roba estetica sono riuscito ad assumere un atteggiamento diverso con Thor, mai sperimentato prima. Era come se fosse un altro personaggio ed è stato immensamente liberatorio perchè da attore cominciavo ad annoiarmi ed è stato interessante provare qualcosa di diverso."

Le parole di Hemsworth ci portano a pensare che l'originale approccio di Taika Waititi al progetto ci darà modo di assaporare un film su Thor completamente diverso dai precedenti due episodi. Ricordiamo inoltre che Thor manca sullo schermo da diverso tempo ormai, l'ultima volta che lo abbiamo visto è stato durante una scena dei titoli di coda di Doctor Strange, mentre è stato del tutto assente in Captain America: Civil War. Povero Thor, troppo impegnato con gli affari di Asgard!

Thor: Ragnarok sin dal trailer promette scintille evocando un immaginario galattico che ricorda quanto creato da James Gunn in Guardiani della Galassia. Se queste sono le premesse, possiamo aspettarci di tutto! L'atteso film Marvel uscirà nelle sale il 25 Ottobre 2017!

