Thor: Ragnarok, Cate Blanchett: "Ci vogliono più villain femminili"

Cate Blanchett spera che il suo debutto come prima villain femminile nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Ragnarok apra le porte a molte più attrici in questi ruoli. La vincitrice dell'Oscar per Blue Jasmine interpreterà Hela, la Dea della Morte asgardiana. Thor (Chris Hemsworth), Hulk/Bruce Banner (Mark Ruffalo), Valkyria (Tessa Thompson) e Loki (Tom Hiddleston) avranno il compito di provare a fermarla. Dopo il trailer, c'è ancora più attesa per la Blanchett nel MCU, viste anche le sembianze inquietanti e affascinanti del suo personaggio. Durante un'intervista con E!News, l'attrice ha dichiarato:

"Non mi ero accorta di essere la prima villain Marvel sul grande schermo. Ho pensato 'No, non può essere. Ah, invece è vero!'. Ci sono state tante, tantissime nemiche femminili nei fumetti ma c'è voluto un po' a portarle sullo schermo, spero che da ora in poi ce ne saranno tante altre."

I critici del MCU hanno sempre attaccato gli studios per non essere sempre riusciti a portare in scena dei villain completi, misteriosi e motivati. Grazie all'Ego di Kurt Russell (Guardiani della Galassia Vol. 2), all'Avvoltoio di Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming), e all'imminente Thanos (Josh Brolin), sembra che la situazione stia decisamente cambiando.

