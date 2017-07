Thor: Ragnarok, Black Panther: i cast Marvel riuniti per la prima foto di famiglia

In occasione del panel Marvel tenutosi al San Diego Comic-Con, Hollywood Reporter ha riunito le star di Thor: Ragnarok e Black Panther per un'eccezionale foto di famiglia in cui i mondi di Asgard e Wakanda collidono.

Diciannove membri del Marvel universe, guidati dal Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, hanno posato per un esclusivo ritratto scattato pochi minuti prima dell'inizio del panel nella Hall H.

Il primo ad arrivare è stato il cast di Black Panther, capitanato da Chadwick Boseman. Con lui Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Forest Whitaker e Andy Serkis, arrivato direttamente da Londra, riuniti intorno al regista Ryan Coogler. "Questa è una vera riunione di famiglia" ha esclamato Danai Gurira mentre abbracciava Lupita Nyong'o.

La famiglia di Thor: Ragnarok è arrivata un po' in ritardo e si è intrattenuta con i colleghi in un'atmosfera di entusiasmo collettivo. Cate Blanchett è stata l'ultima ad arrivare, con figlio al seguito, e quando si è posizionata finalmente lo scatto è stato realizzato.

