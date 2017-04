Thor: Ragnarok; Ant-Man and the Wasp: primo sguardo ai film Marvel

Ieri un gruppo di fortunati giornalisti ha avuto l'occasione di visitare i Marvel Studios per scoprire le prime anticipazioni di alcune delle pellicole dello studio in arrivo. Tra queste Black Panther, Thor: Ragnarok e Ant-Man and the Wasp.

La prima novità che apprendiamo su Thor: Ragnarok riguarda la presenza del regista Taika Waititi nel film. Waititi ha, infatti, rivelato che interpreterà un personaggio in motion capture, per l'esattezza si tratta di Korg, gladiatore noto per essere apparso nella storyline dei fumetti di Planet Hulk.

Il regista ha, poi, mostrato ai giornalisti una scena in cui Thor (Chris Hemsworth) viene imprigionato insieme a Korg, gladiatore grande come una roccia, e a Miek, alieno dalla forma di insetto. Thor informa la coppia che si trova lì per sfidare il campione del Grandmaster (Jeff Goldblum). Il gruppo di trova in una stanza dalle strane proprietà fisiche. Thor si sposta nella stanza circolare e quasi subito si ritrova al punto di partenza, in una sorta di loop che non risponde alle normali leggi della fisica.

Riguardo al personaggio di Korg, Taika Waititi ha dichiarato: "Dal momento che è un buono, volevamo che le persone lo amassero e si immedesimassero in lui. Uno dei modi più semplici per entrare in sintonia con un personaggio è l'espressione del suo viso, in particolare gli occhi".

I giornalisti sono, poi, stati fatti entrare in ufficio in cui il regista Peyton Reed e il concept artist Andy Park stavano lavorando alle bozze visive di Ant-Man and the Wasp. I poster appesi alle pareti ritraggono Ant-Man (Paul Rudd) che utilizza oggetti giganti o un cane gigante che portra tra le fauci un'auto carica di personaggi. Questa immagine svela le nuove tute di Ant-Man (Rudd) e Wasp (Evangeline Lilly).

"Nei fumetti le tute sono fantastiche. Quando le devi realizzare facendo sì che sembrino realistiche nel quotidiano, in tre dimensioni, ci devi lavorare un po' su. Devono essere credibili" ha spiegato Peyton Reed.

Nel primo Ant-Man, la tuta doveva sembrare old-school visto che apparteneva alla tecnologia di Hank Pym (Michael Douglas). La tuta di Ant-Man ha ricevuto un upgrade in Captain America: Civil War e l'evoluzione proseguirà con Ant-Man and the Wasp.

"Nel film vedrete una tuta completamente nuova, sarà la tuta "3.0". E questo sarà necessario al plot."

