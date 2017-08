Thor: il martello dell'eroe Marvel all'asta a partire da 80.000 dollari!

"Chiunque impugnerà questo martello, se ne avrà il danaro, possiederà il potere di Thor". Il miglior regalo per ogni fan di Thor è appena stato messo in vendita! Mjöllnir, il famoso martello del Dio Nordico impugnato da Chris Hemsworth nei film Marvel, si potrà comprare all'asta alla modesta cifra di partenza di 80.000 dollari insieme a tanti altri pezzi rari tratti da film!

Un negozio specializzato a Londra ospiterà l'incredibile vendita in cui oltre al martello di Thor saranno esposti anche l'elmo di Peter Quill de Guardiani della Galassia (valutato tra le 30.000 e 50.000 sterline) e il costume da Joker di Jack Nicholson del Batman di Tim Burton (valutato intorno alle 30.000 sterline).

Il CEO dello store Stephen Lane ha dichiarato: "Amiamo tutti i supereroi e siamo emozionati di mettere in mostra e in vendita tutti questi super-ogetti e costumi!". Saranno presenti anche pezzi come l'elmo e la tunica di Magneto (X-Men), la frusta impugnata da Harrison Ford in Indiana Jones e l'ultima crociata, un'infinità di costumi di Batman e addirittura un particolare elmo di Darth Vader usato esclusivamente per un tour promozionale nel 1980 e mai apparso nei film.

L'asta inizierà il 26 Settembre 2017 e tutti quanti gli oggetti saranno in mostra al British Film Institute a partire dal 7 settembre!

