This Is Us: in quanti episodi comparirà Sylvester Stallone?

Le riprese della seconda stagione della serie rivelazione This Is Us sono in corso. Ad agosto Sylvester Stallone, guest star dei nuovi episodi, ha pubblicato su Instagram alcune foto dal set insieme a Justin Hartley, Chrissy Metz e Milo Ventimiglia. In quanti episodi vedremo Stallone?

On the THIS IS US set with Justin Hartley , this is a fantastic show and he is great to work with!#thisisus @justinhartley Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 12 Ago 2017 alle ore 18:57 PDT

Getting punched out by the amazing@chrissymetz On the set of THIS IS US #thisisus Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 12 Ago 2017 alle ore 19:04 PDT

My good buddy Milo Ventimiglia who was nice enough to invite me to be on the show #thisisus #harleydavidson Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 12 Ago 2017 alle ore 19:10 PDT

Al momento non lo sappiamo, ma il suo arco narrativo non dovrebbe essere lungo, il creatore dello show Dan Fogelman ha parlato addirittura di un solo episodio. Stallone affiancherà il personaggio di Kevin sul set del film di Ron Howard e avrà un ruolo da figura paterna, consigliando al giovane collega come comportarsi dopo aver appreso del suo rapporto con il padre.

Il legame di Stallone con This Is Us deriva dalla presenza nel cast di Milo Ventimiglia, che nel 2006 ha interpretato il figlio del divo in Rocky Balboa perciò questo cameo ha rappresentato una sorta di reunion. Anzi, il merito della presenza di Stallone nel cast della serie va proprio a Milo Ventimiglia.

L'attore confessa: "Ho chiamato Stallone e gli ho detto 'Ecco una cosa che potrebbe essere divertente, mi dispiace che noi due non abbiamo molto tempo insieme sullo schermo, ma voglio che tu sappia quanto il tuo ruolo influenzerà il mio personaggio'. Se pensate che Sylvester Stallone è l'idolo cinematografico di Kevin, questa cosa avrà un'origine".

Parlando dell'apparizione di Stallone, Justin Hartley ha solo commenti positivi sul divo: "Ti dà un sacco di ottimi consigli ed è molto divertente. Amo la sua energia. Essere vicino a lui ti fa pensare 'Wow quest'uomo è l'apice del concetto di grandezza'."

