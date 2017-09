This Is Us arriverà su Amazon Prime grazie a un accordo con la 20th Century Fox

Amazon e 20th Century Fox Television Distribution hanno annunciato un accordo internazionale che vede la famosa serie acclamata dalla critica This Is Us e l'adattamento televisivo The Exorcist disponibili per i clienti Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo dopo la messa in onda della season finale in America.

"This Is Us è una delle migliori serie televisive degli ultimi anni, amata dagli spettatori e apprezzata dalla critica", afferma Brad Beale, vice presidente di Worldwide Television Acquisition di Amazon "I clienti Prime Video adoreranno questa serie vincitrice di un Emmy Award e la elettrizzante serie horror The Exorcist".

I clienti di Prime Video potranno godersi entrambe le serie online o attraverso le app di Amazon Prime Video per TV e dispositivi mobili.

"This Is Us ha ammaliato il pubblico con la sua incredibile abilità narrativa e con i suoi personaggi nei quali ci si può immedesimare facendo leva sui sentimenti, mentre The Exorcist, con i suoi brillanti colpi di scena e momenti di terrore, è sicuramente una perla da non perdere per I fan del genere horror" sostiene Evan Scheffel, Executive Vice President, The Americas, Twentieth Century Fox Television Distribution. "Siamo molto contenti di poter fare squadra con Amazon in questo accordo e di poter raggiungere, così, nuove audience in tutto il mondo, che potranno vedere queste due fantastiche serie".

