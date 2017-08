This Is Us 2: Sylvester Stallone sarà una guest star della serie

L'attore Sylvester Stallone ha ottenuto un ruolo da guest star nella seconda stagione della serie This Is Us, targata NBC.

La star del cinema reciterà almeno in un episodio con la parte di un attore impegnato con Kevin, personaggio interpretato da Justin Hartley, nella realizzazione di un film diretto, nella finzione, da Ron Howard e ambientato in periodo di guerra. I due personaggi, in una sequenza, saranno impegnati in un discorso in cui si affronta la tematica della morte di un padre, dando vita a un momento molto emozionante.

Dan Fogelman, creatore dello show, ha spiegato che è stato Milo Ventimiglia a metterli in contatto con Stallone, avendo recitato con lui in Rocky Balboa.

Justin Hartley ha svelato di essere rimasto sorpreso dalla notizia: "Abbiamo queste idee grandiose nello show e le senti e pensi 'Wow, è fantastico. Come riusciremo a realizzarle?'. Pensavo 'Non sono certo che reciti per la televisione...'. Immagino che lo show sia così amato che le persone vogliano farne parte a ogni livello".

L'interprete di Kevin ha aggiunto un dettaglio curioso, rivelando che Sylvester in passato gli ha dato dei consigli per rimanere in forma: "Ci alleniamo ogni tanto nella stessa palestra, quindi l'ho già incontrato".

La seconda stagione di This Is Us andrà in onda sulla NBC a partire dal 26 settembre.

Home News This Is Us 2: Sylvester Stallone sarà una guest...