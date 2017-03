Theo James rivela: "Non voglio fare selfie con i fan"

Non tutte le star sembrano apprezzare la voglia dei fan di immortalare il momento in cui si incontrano i propri attori preferiti. Dopo Emma Watson ora anche Theo James, protagonista di Divergent, ha ammesso di non essere disposto a posare per gli scatti ricordo.

L'attore, parlando della sua esperienza a teatro con lo spettacolo Sex with Strangers, ha spiegato: "Una cosa a cui non sono riuscito ad abituarmi è il fatto che molte persone dopo lo show chiedessero 'Possiamo scattare una foto?'. Sono un po' allergico ai selfie e non sono attivo sui social media, li trovo un po' invadenti e molto egocentrici. Quindi ho sempre risposto 'Non faremo una foto ma sono felice di parlare con voi'".

Tra i prossimi progetti di Theo non dovrebbe esserci il film tv Ascendant, che concluderà la storia di Tris e Four. L'attore sembra infatti aver deciso, come Shailene Woodley e Miles Teller, di non partecipare al progetto.

