The Young Pope: la prima stagione dal 18 maggio nei cofanetti DVD e Blu-ray

The Young Pope, la serie tv firmata dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, una produzione originale Sky, HBO e Canal+, prodotta da Wildside e coprodotta da Haut et Court TV e Mediapro, sarà finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray (targato 20th Century Fox Home Entertainment e distribuiti da Warner Bros) 18 maggio nei cofanetti a quattro dischi contenenti moltissimi extra e speciali dietro le quinte. Un viaggio nel backstage di una delle produzioni televisive italiane più seguite del piccolo schermo con approfondimenti sui protagonisti, interviste al cast e making of, tutti in un imperdibile cofanetto completo con i dieci episodi* della serie ed extra. Inoltre, solo con la versione Blu-ray è possibile vivere l'emozionante esperienza dell'alta definizione che permette di esaltare al massimo l'opera visionaria creata da Paolo Sorrentino e gustarla a casa propria in tutto il suo splendore.

La serie tv The Young Pope racconta la storia di Lenny Belardo, alias Pio XIII, il primo Papa americano della storia. Giovane e affascinante, la sua elezione sembrerebbe il risultato di una strategia mediatica semplice ed efficace del collegio cardinalizio. Ma, com'è noto, le apparenze ingannano. Soprattutto nel luogo e tra le persone che hanno scelto il grande mistero di Dio come bussola della loro esistenza. Quel luogo è il Vaticano, quelle persone sono i vertici della Chiesa. E il più misterioso e contraddittorio di tutti si rivela Pio XIII. Scaltro e ingenuo, ironico e pedante, antico e modernissimo, dubbioso e risoluto, addolorato e spietato, Pio XIII prova ad attraversare il lunghissimo fiume della solitudine dell'uomo per trovare un Dio da regalare agli uomini. E a se stesso. Il cast della serie, oltre al protagonista Jude Law, include il Premio Oscar come migliore attrice Diane Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile De France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli e James Cromwell.

Questo l'elenco dei contenuti speciali:

Making Of (solo blu-ray)

Pillola: La fede. Il dubbio...

Pillole Personaggi (Cardinal Voiello,, Suor Mary, Cardinal Spencer, Sofia, Lenny Belardo - Pio XIII, Monsignor Gutierrez, Esther, Cardinal Dussolier

Speciale: La Serie (solo blu-ray)

Speciale: Dietro le quinte (solo blu-ray)

