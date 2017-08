The Widow: nel cast del film di Neil Jordan anche l'attrice Maika Monroe

L'attrice Maika Monroe reciterà accanto a Isabelle Huppert e Chloe Moretz nel nuovo thriller diretto dal regista Neil Jordan.

Il progetto si intitola The Widow e sarà prodotto da Sidney Kimmel Entertainment.

La sceneggiatura è stata scritta da Ray Wright e la storia racconterà quello che accade a una ragazza chiamata Frances (Moretz) quando stringe un'improbabile amicizia con una vedova, Greta (Huppert), le cui intenzioni potrebbero essere pericolose.

Maika, recentemente apparsa in It Follows, sarà Erica, la saggia coinquilina e migliore amica di Frances.

