The Wicked Gift, ecco il trailer e la data di uscita dell'horror di Roberto D'Antona!

Rilasciata all'Italian Horror Show di Latina la data di uscita di The Wicked Gift, l'horror/thriller psicologico del giovane regista italiano Roberto D'Antona che approderà nelle sale italiane il 6 dicembre. Durante l'evento - al quale hanno partecipato oltre al regista, anche l'attrice e coproduttrice del film insieme a D'Antona Annamaria Lorusso e l'attore Michael Segal - è stato presentato anche il nuovo trailer, disponibile da oggi sulla pagina Facebook del film, sul sito internet e sul canale YouTube, oltre ad essere proiettato al cinema. Dopo il grande successo internazionale della serie TV The Reaping - acquistabile da qualche giorno online in Dvd e BluRay - che ha ottenuto numerosi consensi dalla critica e vittorie nei vari festival di tutto il mondo, D'Antona arriva al cinema con un progetto ambizioso, co-prodotto e distribuito da Movie Planet Group.

"Sono davvero entusiasta della reazione positiva del pubblico" ha dichiarato Roberto D'Antona riguardo la proiezione del nuovo trailer di The Wicked Gift in anteprima, tenutasi all'Italian Horror Show. "È una grande soddisfazione quando crei qualcosa con tanto amore e il pubblico si emoziona in qualche modo con te. Spero che il film diverta, spaventi e crei inquietudine". The Wicked Gift" è un horror psicologico intenso e spiazzante, che si discosta totalmente dai cliché del cinema italiano del genere, ispirandosi, nella regia e nei temi trattati, all'horror contemporaneo statunitense e australiano.

La trama è la seguente: "Ethan è un giovane designer, timido e piuttosto riservato che da anni è afflitto da insonnia a causa di terribili incubi. Decide di andare in terapia per risolvere il suo problema pensando di avere disturbi della personalità, ma sarà grazie all'aiuto del suo migliore amico e di una Medium che affronterà il lungo viaggio che lo condurrà alla consapevolezza che i suoi incubi nascondono qualcosa di molto più oscuro di quanto potesse immaginare." Come la trama apparentemente semplice già preannuncia, The Wicked Gift promette numerose sorprese e colpi di scena.

Cast

Ad interpretare i quattro protagonisti, Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo e Kateryna Korchynska. Nel cast, che proviene tutto dai circuiti internazionali indipendenti, anche Alice Viganò, David White, Mirko D'antona, Andrea Milan, e Michael Segal.

