The War - Il Pianeta delle Scimmie, svelata la presenza di Nova!

Una nuova immagine artistica realizzata per il film The War - Il pianeta delle scimmie, diffusa dalla 20th Century Fox, mostra una bambina bionda che era apparsa già nel trailer.

Il personaggio è una nuova versione di Nova, parte affidata all'attrice Linda Harrison in Il pianeta delle scimmie e nel sequel L'altra faccia del pianeta delle scimmie.

Per ora non si conoscono molti dettagli legati alla versione che apparirà nel nuovo lungometraggio e il regista Matt Reeves ha solo dichiarato: "La battaglia non riguarda semplicemente gli esseri umani e le scimmie, ma anche l'anima di Cesare. La ragazza è l'elemento che gli ricorda la sua empatia e il suo lato più "umano"".

Prodotto da 20th Century Fox il film arriverà nei nostri cinema il 13 luglio 2017, mentre negli USA uscirà il giorno successivo.

Ecco la sinossi ufficiale:

Cesare e le sue scimmie sono costrette a combattere in un conflitto mortale contro un esercito di umani guidato da un rude Colonnello. Dopo che le scimmie soffrono ingenti perdite, Cesare si confronta con suoi istinti più oscuri e intraprende un pericoloso viaggio per vendicare la propria specie. Alla fine del cammino la scimmia si troverà finalmente faccia a faccia con il Colonnello. I due si confronteranno in un'epica battaglia che determinerà il destino di entrambe le specie e il futuro del pianeta.

