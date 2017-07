The War - Il pianeta delle scimmie: Matt Reeves svela il destino di un personaggio!

Il reboot della saga de Il pianeta delle scimmie ha raccontato con successo la storia e l'evoluzione di Cesare e le sue scimmie alleate, mentre gli esseri umani sono cambiati quasi in ogni pellicola. In Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie non è stato un problema, visto che lo spettatore intuisce che la maggior parte degli uomini di L'alba del pianeta delle scimmie è morta a causa del virus. Ma in The War - Il pianeta delle scimmie non si farà alcun riferimento ai personaggi del film precedente. Il regista Matt Reeves ha, però, risposto ai fan riguardo il destino di Malcolm, uno dei main character interpretato da Jason Clarke:

"Sì, Jason Clarke e Keri Russell venivano menzionati nello script del nuovo film. Nello specifico si sarebbe scoperta una disturbante verità su Jason. Il Colonnello (Woody Harrelson) avrebbe parlato di un uomo che gli avrebbe parlato di quanto fosse importante trovare Cesare, che non era solo una scimmia, ma un grande leader. Il Colonnello avrebbe detto 'Ora ho capito cosa intendeva'. E Cesare avrebbe risposto 'Che gli è successo?', e il Colonnello avrebbe rivelato 'L'ho ucciso. Le sue idee erano molto pericolose, perché le idee sono come un virus e si diffondono facilmente, ora questa è una battaglia per l'umanità'."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The War - Il pianeta delle scimmie: Matt Reeves...