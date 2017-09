The Walking Dead: uno spoiler sulla gravidanza di Maggie confermerebbe le teorie sulla stagione 8

Gli autori di The Walking Dead trattano il tempo in modo curioso. Tra le questioni che incuriosiscono i fan vi è la gravidanza di Maggie. Abbiamo appreso che il personaggio aspettava un figlio nella stagione 6 e la gravidanza si è portata avanti per due stagioni senza che si vedesse alcunché. Adesso lo showrunner Scott M. Gimple avrebbe fatto chiarezza sulla questione anticipando un importante snodo narrativo della stagione 8.

"La timeline degli eventi della stagione 7 è di soli 19 giorni. La nuova stagione si aprirà solo pochi giorni dopo la fine della precedente, quindi il figlio di Maggie non è ancora nato. Anzi, la gravidanza è ancora in fase iniziale".

Gimple non solo ci rassicura sul fatto che ancora non si vedranno segni visibili della gravidanza, ma anticipa che il figlio di Maggie non nascerà nel corso dell'ottava stagione. Questo dettaglio ci fa pensare che molto probabilmente anche la nuova stagione in arrivo sarà compressa in un arco temporale molto ridotto, oppure Maggie potrebbe non portare a termine la gravidanza. Una terza possibilità è legata alla scena di "Old Man Rick" vista nel trailer. I fan del fumetto hanno riconosciuto il nuovo look di Rick dopo un salto temporale in avanti di svariati anni seguito alla caduta di Negan. In tal caso il figlio di Maggie potrebbe essere ormai adulto e questo è il motivo per cui non lo vedremo nascere.

Cosa porterà il futuro ai fan di The Walking Dead? Lo scopriremo a partire dal 22 ottobre, quando l'ottava stagione prenderà il via.

