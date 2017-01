The Walking Dead: una nuova foto svela il mistero degli stivali?

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla settima stagione di The Walking Dead di non proseguire nella lettura di questa news

Il 12 febbraio The Walking Dead farà ritorno su AMC con la seconda parte della settima stagione. Il midseason finale ci aveva lasciato in sospeso mostrando un figuro dai pesanti stivali (uomo? donna?) che segue Rick. Di chi si tratta?

La risposta potrebbe avercela fornita Entertainment Weekly. Il magazine ha pubblicato una foto della premiere del 12 febbraio in cui Rick sarebbe impegnato nell'incontro con il leader di un'altra comunità di sopravvissuti. L'incontro, a quanto mostra la foto, avverrà in una discarica.

Lo showrunner Scott M. Gimple non ha voluto svelare il mistero che si cela dietro l'immagine, ma ha anticipato qualche informazione sulla comunità di sopravvissuti in arrivo spiegando: "Posso dire solo che Rick incontrerà queste persone molto presto. Le risposte sono dietro l'angolo. Non vedo l'ora che venga svelato il nuovo personaggio e il suo interprete. Sarà un evento formidabile".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead: una nuova foto svela il mistero...