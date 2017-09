The Walking Dead: un nuovo promo della stagione 8!

AMC ha diffuso via Twitter un nuovo promo dell'ottava stagione di The Walking Dead. Lo show farà ritorno sulla rete americana a partire dal 22 ottobre. Nel promo corale vediamo i superstiti in azione mentre la scritta che accompagna il video chiosa: "Una guerra non può essere combattuta da soli".

A war can't be fought alone. Season 8 premieres October 22. #TWD pic.twitter.com/YlkYA6YZuX — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) 21 settembre 2017

Nella scorsa stagione, Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti si sono confrontati con una minaccia mortale mai incontrata fino a quel momento. Pensando di aver trovato la sicurezza ad Alexandria, i protagonisti hanno abbassato la guardia e si sono ricordati di come possa essere brutale il mondo in cui vivono. L'introduzione di Negan e dei Salvatori hanno distrutto il nostro gruppo. Sentendosi senza potere sotto le regole e le richieste di Negan, Rick ha portato avanti le dinamiche di gruppo, ma scoprendo che non si può ragionare con Negan ha iniziato a unire le altre comunità colpite dai Salvatori. E con il sostegno di Hilltop e del Regno hanno finalmente avuto il potere per affrontare i Salvatori. In questa stagione Rick scatena la guerra contro Negan e le sue forze. I Salvatori sono più numerosi, hanno un equipaggiamento migliore e sono spietati, ma Rick e le comunità unite stanno lottando per la promessa di un futuro migliore.

Fino a questo momento Rick e il suo gruppo si sono concentrati sulla sopravvivenza ma ora non basta. Devono combattere per riottenere la propria libertà in modo da vivere e ricostruire. Con ogni battaglia ci saranno delle perdite, delle vittime. Ma con Rick alla guida delle forze di Alexandria, Maggie come leader di Hilltop e Re Ezekiel che comanda il Regno, la stretta di Negan e dei Salvatori su questo mondo potrebbe finalmente finire.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead: un nuovo promo della stagione 8!