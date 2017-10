The Walking Dead: The Journey So Far, lo speciale in anteprima a Lucca Comics & Games

Per celebrare la presenza di Robert Kirkman, Fox Networks Group porta a LUCCA COMICS & GAMES la première internazionale dello speciale THE WALKING DEAD: THE JOURNEY SO FAR. Questa sarà l'occasione per festeggiare Robert Kirkman, autore della serie culto che ha reso gli zombie delle celebrità internazionali e che raggiungerà il 100° episodio il prossimo 23 ottobre su FOX (Sky, 112), con l'avvio dell'ottava stagione inedita.

The Walking Dead: The Journey So Far è uno speciale TV movie che ripercorre le tappe fondamentali della serie nel corso degli anni e al quale hanno partecipato tutti i componenti passati e presenti del cast di The Walking Dead. Il prodotto è andato in onda solo in USA su AMC ed è inedito per tutti i fan europei. Robert Kirkman parteciperà all'evento e sarà il protagonista di un incontro con i fan.

A Lucca sarà presente per la prima volta anche National Geographic con LONG ROAD HOME, la serie TV che racconta la drammatica vicenda del "Black Sunday" e del gruppo di soldati americani che cadde vittima di un'imboscata in Iraq il 4 aprile 2004. Protagonista Michael Kelly. Nel cast anche Jason Ritter, Sarah Wayne Callies e Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold, nel ruolo del sergente Hayhurst. La serie sarà in onda su National Geographic (canale 403 di Sky) dal 14 novembre.

Anche quest'anno Fox sarà presente nella piazza dell'Anfiteatro di Lucca con una struttura fortemente scenografica e per la prima volta nella storia del Lucca Comics&Games con un gaming chiamato What The Fox Competition, per divertire tutti i fan delle serie FOX.

