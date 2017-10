The Walking Dead, Robert Kirkman a Lucca Comics: modalità per incontro e autografi

Il sogno di molti fan di The Walking Dead sta per avverarsi. Robert Kirkman, autore del fumetto da cui la serie tv è tratta, sarà presente a Lucca dal 2 al 5 novembre per incontrare i fan.

Il fondatore di Skybound Entertainment sarà ospite di Lucca Comics & Games e di saldaPress, editore italiano del fumetto The Walking Dead, durante la prossima edizione della manifestazione toscana. Volete scoprire come portarvi a casa un suo autografo e, insieme, un pack esclusivo pieno di bellissimi libri, albi e stampe?

Leggi anche: The Walking Dead, stagione 8: cinque cose che abbiamo capito dal trailer

ATTENZIONE: IL PACK CHE DARÀ DIRITTO AD ACCEDERE ALLE SIGNING SESSION VERRÀ MESSO IN VENDITA A PARTIRE DALLE ORE 10 DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE.

Robert Kirkman sarà presente da giovedì 2 a domenica 5 novembre e incontrerà i fan una volta al giorno - sempre al pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00 - per una sessione di autografi. In totale, quindi, 4 sessioni di autografi.

le sessioni di autografi si terranno presso il Padiglione NEGAN & FRIENDS di SALDAPRESS in P.zza Bernardini.

durante ogni singola sessione di autografi, Kirkman farà un solo autografo a persona, per un totale di 250 autografi a sessione. In più, 50 delle 250 persone che avranno avuto accesso ad ognuna delle sessioni autografi, potranno avere un secondo autografo, secondo le modalità che troverete qui di seguito (cfr. oggetti extra al punto 7)

per accedere a una delle 4 sessioni autografi è necessario acquistare presso l'eshop di www.saldapress.com un ROBERT KIRKMAN SIGNING PACK - un solo pack a persona - al prezzo di 80 euro (da qui in poi, solo RKSP)

oltre alla possibilità di farsi fare un autografo da Robert Kirkman durante la sessione autografi scelta, il RKSP comprende i seguenti articoli esclusivi:

una copia del volume cartonato THE WALKING DEAD - NEGAN È QUI!, con variant cover in bianco e nero e tinta metallica (edizione numerata e limitata a 1000 copie)

una stampa della cover a colori di THE WALKING DEAD - NEGAN È QUI! (stampa numerata e limitata a 1000 copie)

una stampa promo di OBLIVION SONG, la nuova serie di Robert Kirkman e Lorenzo De Felici

gli albi MANIFEST DESTINY #1, GREEN VALLEY #1, THIEF OF THIEVES #1, BIRTHRIGHT #1 e HORIZON#1 in formato comic-book e ognuno con variant cover NEGAN KILLS... in bianco e nero. Gli albi sono contenuti all'interno di un astuccio numerato (edizione numerata e limitata a 1000 copie)

una copia di THE WALKING DEAD #50 (edizione da edicola) con variant cover "Rick is Negan" in bianco e nero (edizione numerata e limitata a 1000 copie)

una borsa in tela con marchio "Robert Kirkman - Signing Pack - Lucca Comics & Games 2017"

Ed ecco le modalità per partecipare alle sessioni autografi di Robert Kirkman:

visitando l'ESHOP di www.saldaPress.com, nella sezione THE WALKING DEAD, seleziona l'articolo ROBERT KIRKMAN - SIGNING PACK.

sotto il prezzo del RKSP (80 euro), compare un menù a tendina con la dicitura CALENDARIO SESSIONI AUTOGRAFI. Cliccando sul menù, si apre una tendina che ti permette di selezionare uno dei quattro giorni disponibili, cioè il giorno in cui vuoi accedere alla sessione autografi. Nota: quando uno dei quattro giorni scompare dal menù a tendina, significa che i RKSP corrispondenti a quel giorno sono esauriti; quando tutti i RKSP saranno esauriti comparirà la scritta NON DISPONIBILE. Purtroppo, sei arrivato tardi...

dopo aver selezionato il giorno, metti il RKSP nel carrello e procedi all'acquisto.

una volta concluso l'acquisto, stampa e conserva la ricevuta di conferma dell'acquisto che riceverai via mail: questa ricevuta, contraddistinta da un numero d'ordine univoco, è essenziale in quanto è l'unico documento valido per poter ritirare il tuo RKSP a Lucca e ricevere il biglietto che ti darà diritto all'autografo. Gli addetti alla consegna dei RKSP si riservano comunque la possibilità di accertare l'identità di chi ritira.

i RKSP verranno consegnati direttamente a Lucca, presso il Padiglione NEGAN & FRIENDS di SALDAPRESS in P.zza Bernardini, dalle 10 alle 12 del giorno scelto per la sessione autografi. Ti basterà venire al Padiglione NEGAN & FRIENDS e mostrare la ricevuta di pagamento del RKSP. Ritireremo la tua copia della ricevuta e, insieme al RKSP, ti consegneremo uno dei 250 biglietti numerati che danno accesso alla sessione autografi di quel giorno.

una volta ricevuto il biglietto, ti sarà sufficiente metterti in coda e, quando sarà il tuo turno, consegnare il biglietto all'ingresso del padiglione.

Per avere un secondo autografo di Robert Kirkman, sarà necessario acquistare direttamente al Padiglione e contestualmente al ritiro del RKSP uno dei due seguenti OGGETTI EXTRA, entrambi venduti al prezzo di 80 euro cad.:

il CELEBRATION BOX - 10° ANNIVERSARIO DI THE WALKING DEAD IN ITALIA, creato in collaborazione con Skybound nel 2015 per festeggiare il decennale dell'edizione italiana della serie creata da Robert Kirkman, è un oggetto esclusivo a tiratura limitata e numerata (1500 copie) contenente una serie di oggetti unici, disponibili solo all'interno del box.

THE WALKING DEAD - "LUCILLE" REPLICA 84 CM, ovvero la versione in scala 1:1 di LUCILLE, la mazza da baseball avvolta nel filo spinato inseparabile compagna del temibile Negan. Questa edizione della mazza è un'esclusiva Skybound e un oggetto da collezione, disponibile per l'Italia solo nello shop del sito saldaPress.

Al momento dell'acquisto di uno di questi due oggetti extra ti verrà consegnato un secondo biglietto numerato che ti darà diritto a un secondo autografo di Robert Kirkman. ATTENZIONE: per avere diritto a un secondo autografo di Robert Kirkman questi due oggetti devono essere acquistati direttamente al Padiglione NEGAN È QUI! e non online. Un acquisto online di tali oggetti o presso altri punti vendita saldaPress presenti alla manifestazione non sarà valido per avere un secondo autografo di Robert Kirkman.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di saldaPress.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead, Robert Kirkman a Lucca Comics:...