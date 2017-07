The Walking Dead: ripresa la produzione dell'ottava stagione

Le riprese dell'ottava stagione di The Walking Dead sono riprese, a distanza di cinque giorni dal tragico incidente sul set in cui ha perso la vita lo stuntman John Bernecker.

L'esperto delle scene d'azione è morto dopo essere caduto dall'altezza di oltre nove mentri durante la realizzazione di una sequenza d'azione con l'attore Austin Amelio, interprete di Dwight. John è purtroppo atterrato al di fuori del tappetino di sicurezza, subendo ferite letali. La famiglia dello stunt ha autorizzato l'espianto degli organi per la donazione.

I responsabili dei sindacati SAG-AFTRA e OSHA sono attualmente impegnati in un'indagine per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato all'incidente mortale.

