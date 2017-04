The Walking Dead: Rick e Negan commentano la stagione 7 (VIDEO)

La scena si ripete. Ancora una volta Rick è in ginocchio davanti a Negan. L'ex vice-sceriffo torna ad avere uno sguardo attonito, incredulo, pronto a guardare in faccia la fine, mentre il sommo capo dei Salvatori irride e minaccia il nemico come solo lui sa fare. Sorrisini, frecciate, tensione palpabile, lacrime che scendono. Il faccia a faccia finale dell'ultima puntata di The Walking Dead è stato senza dubbio uno dei momenti più alti di una stagione altalenante, che ha confermato tutte le difficoltà della serie nel gestire i tempi di una narrazione troppo dilatata e di un cast corale (troppo?) pieno di personaggi non tutti memorabili. Senza dimenticare qualche imperdonabile caduta di stile sul lato tecnico. Per questo motivo abbiamo pensato di cambiare registro a questo duello di parole tra Rick e Negan, immaginando i loro pareri sinceri e spietati sulla settima stagione. Tranquilli, nessuna tigre è stata maltrattata per creare questa idiozia.

Si tratta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

