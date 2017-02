The Walking Dead: Primark ritira dagli scaffali la maglietta "razzista" di Negan

Quando la settima stagione di The Walking Dead si è aperta nel sangue, le polemiche si sono concentrate soprattutto sull'alto tasso di violenza. Adesso che sugli scaffali di Primark è comparsa una maglietta che rievoca le malefatte di Negan, però l'attenzione si concentra su un altro aspetto della questione.

La maglietta a tema The Walking Dead sarebbe stata ritirata dalle vendite di un negozio inglese perché conterrebbe allusioni razziste e offensive. La t-shirt in questione mostra la mazza da baseball ferrata di Negan e la scritta "Eeny Meeny Miny Moe", cantilena che Negan (Jeffrey Dean Morgan) mormora mentre decide chi uccidere.

Nella scena in questione, Negan prosegue la cantilena con il verso "Catch a tiger by his toe". Storicamente la parola 'tiger' veniva sostituita con 'nigger' in una cantilena razzista che incitava alla violenza contro gli afroamericani. Così Primark ha deciso di ritirare la maglia dagli scaffali.

"Eravamo scioccati quando abbiamo visto la nuova t-shirt con un esplicito riferimento razzista grafico e testuale" ha dichiarato Ian Lucraft, dirigente di Primark a Sheffield,. "E' allusoriamente offensiva e sospetto che nessuno nel processo degli ordini sapesse cosa stava facendo né fosse consapevole del messaggio razzista subliminale. Allude a un assalto razzista, se fossi afroamericano e vedessi qualcuno con questa maglietta indosso mi sentirei minacciato".

Primark ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si scusa per l'incidente sottolineando come ogni tipo di offesa non fosse assolutamente intenzionale.

Ironia della sorte, nella scena in questione in cui Negan usa la filastrocca per tormentare le sue vittime, esita a uccidere Glenn, interpretato dall'attore di origine coreana Steven Yeun, proprio perché non vuole sembrare razzista. Naturalmente poi lo ucciderà, ma questa è un'altra storia.

