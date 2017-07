The Walking Dead: nuove foto dei protagonisti dell'ottava stagione

Dopo la presentazione del trailer al Comic-Con di San Diego, la tv via cavo AMC ha diffuso nuove foto promozionali dell'ottava stagione della serie The Walking Dead.

Lo show ritornerà sugli schermi televisivi il 22 ottobre negli Stati Uniti e il giorno successivo in Italia, grazie a Fox.

Ecco gli scatti promozionali:

I nuovi episodi saranno dedicati al tentativo di sconfiggere i Salvatori, grazie alla collaborazione tra gli abitanti del Regno e delle comunità di Alexandria e di Hilltop.

