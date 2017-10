The Walking Dead: la premiere della stagione 8 segna i peggiori ascolti in anni

Ogni serie, dopo otto stagioni, comincia a mostrare gli anni, ma quella di The Walking Dead si profila come una decomposizione. La premiere dell'ottava stagione, che segnava il centesimo episodio, ha segnato il terzo ascolto più basso della storia della serie battendo solo la premiere del 2010 e il primo episodio della seconda stagione nel 2011.

Secondo Variety l'episodio 100, intitolato Mercy, è stato visto da una media di 11,4 milioni di spettatori, un calo del 40 percento nel demo e del 33 percento negli spettatori totali rispetto alla premiere della settima stagione. A questo episodio mancava, naturalmente, il cliffhanger di Negan, ma è comunque un notevole gap rispetto ai 17.29 milioni di spettatori che si sono sintonizzati sulla premiere della quinta stagione nel 2014.

La domanda che ci poniamo è se ormai The Walking Dead ha imboccato una china discendente, come è naturale dopo un tempo così lungo, o se lo show proseguirà ancora visto che i fumetti di Robert Kirkman lascerebbero materiale per molti anni.

