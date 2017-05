The Walking Dead: Josh McDermitt abbandona i social dopo minacce di morte

L'attore Josh McDermitt ha rivelato di aver lasciato i social media dopo essere stato minacciato di morte.

L'interprete di Eugene nella serie The Walking Dead ha infatti dichiarato: "E' davvero frustrante internet perché la gente pensa di poter dire qualsiasi cosa voglia e mantenere l'anonimato".

L'attore ha sottolineato che alcuni fan dello show, ad esempio, hanno preso di mira la sua collega e amica Alanna Masterson senza pensare che aveva appena avuto una figlia, situazione inaccettabile perché si dovrebbe cercare di mettere un freno al bullismo e alla pubblicazione di commenti negativi pubblicati online, situazione che considera "davvero disturbante perché siamo tutti esseri umani",.

McDermitt, prima di chiudere i suoi account sui social, aveva scritto un messaggio in cui dichiarava di essere pronto a denunciare chi gli inviava dei messaggi dal contenuto minaccioso: "Sono stanco di tutto questo. Potete odiare Eugene, non mi importa. Potrei discutere sul fatto che siete in torto, ma potete pensare quello che volte. Ma quando iniziate a dire che vi augurate la mia morte non so se state parlando di Josh o di Eugene. E segnalerò questi messaggi. Non fate gli idioti. E poi smettetela di lamentarvi. Smettiamo semplicemente di lamentarci di ogni cosa sulla rete. OK. Seriamente. Andate a trascorrere del tempo con la vostra famiglia, gli amici e le persone amate. Staccatevi da internet. C'è altro? Oltre che vi voglio bene? Vi voglio davvero bene ragazzi".

I fan dell'attore hanno quindi deciso di difendere pubblicamente McDermitt, per provare a dimostrargli che molte persone ricambiano il suo affetto e lo sostengono.

The internet can be vile, #joshmcdermitt doesn't deserve to be bullied or receive death threats! He's doing a job and an amazing one at that — Lauren Ward (@Ls182) May 1, 2017

Sending death threats to an actor bc you don't like his character makes you a major loser. #JoshMcDermitt #mulletsRule @WalkingDead_AMC pic.twitter.com/FwWaKNAEct — kenda kirby (@missinrina09) May 3, 2017

Thank you for all the positive feedback from my tweet about #JoshMcDermitt. I wish he could see how much we love him. pic.twitter.com/JKVAdWVfQ6 — Jill Harris (@JillHarris69) May 2, 2017

