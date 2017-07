The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan svela perché apprezza Negan

Il personaggio di Negan in The Walking Dead è una delle presenze che i fan del fumetto di Robert Kirkman hanno atteso a lungo.

Jeffrey Dean Morgan, interprete dell'iconico villain, durante il Comic-Con di San Diego ha svelato cosa ama e cosa non apprezza del nemico di Rick. L'attore ha infatti sottolineato: "Penso che abbia un grandioso senso dell'umorismo. E in un periodo così difficile, come quello in cui si trovano, averlo ti aiuta a sopravvivere".

Interpretare Negan ha però anche i suoi aspetti negativi: "Cosa mi piace di meno? Il fatto che indossi una giacca di pelle anche quando fuori ci sono 50 gradi!".

Tra le pagine Kirkman ha infatti scelto per il malvagio leader dei Salvatori un look molto particolare, situazione diventata complicata per l'attore alle prese con il clima assolato della Georgia.

