The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Presto conoscerete il passato di Negan"

Anche se l'inizio dell'ottava stagione non sembra aver soddisfatto gli spettatori, The Walking Dead si impone, comunque, come una delle serie più sorprendenti e più seguite di sempre. Tra le stoyline più intriganti vi è naturalmente quella di Negan, il villain più temuto e odiato.

Finora abbiamo conosciuto Negan come uno psicotico violento le cui azioni sono per lo più immotivate. Nel corpo dell'ottava stagione, però, apprenderemo alcuni dettagli sul suo passato che potrebbero far vedere il personaggio sotto una luce diversa. Almeno questo è quello che promette la star Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan, nel corso del suo intervento al Walker Stalker Con Atlanta.

"Sappiamo un sacco di dettagli sul passato di Negan. Non li abbiamo ancora girati, ma ci sono delle conversazioni tra personaggi in cui apprenderemo nuove informazioni su di lui. Quest'anno avremo dei momenti di quiete, e in alcuni dialoghi emergeranno queste informazioni. Se odiate Negan, inizierete a capire perché è diventato l'uomo che è e perché fa le cose che fa."

Jeffrey Dean Morgan non conferma la presenza di flashback, ma sarà comunque interessante scoprire che cosa rende il personaggio così violento. I fan del fumetto sanno che un tempo aveva una moglie di nome Lucille (ora chiama così la sua mazza da baseball), perciò per scoprire cosa gli è accaduto basterà solo attendere la messa in onda dei prossimi episodi.

