The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Dopo la stagione 8 odierete Negan ancora di più"!

Nessuno sarà al sicuro nell'ottava stagione di The Walking Dead a causa della guerra con Negan (Jeffrey Dean Morgan). Nel corso di un'intervista con il NY Daily News, Morgan ha rivelato che il sangue scorrerà a fiumi quest'anno e ha anticipato che, dopo la visione della stagione, i fan odieranno Negan ancora di più.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) e il suo manipolo di superstiti hanno deciso di non volersi più piegare alla violenza di Negan e hanno imbracciato le armi a loro volta. Non sappiamo come finirà il conflitto, ma certo è che questa stagione inaugurata dal 100° episodio non sarà facile da dimenticare. E gli attori non dimenticheranno tanto facilmente tutto il sangue finto versato sul set.

"Non è facile. Ci sono troppe pieghe e nicchie nel corpo umano. E il sangue le trova tutte" ha esclamato l'attore.

L'annuncio di una nuova dose di violenza in arrivo nello show non è certo una novità per i fan dei fumetti di The Walking Dead che ben conoscono gli eventi narrati in All Out War. La scorsa stagione lo show AMC ha visto un calo negli ascolti, soprattutto dopo che Negan ha ucciso Glenn (Steven Yeun) nella premiere della stagione 7. Adesso i fan aspettano da tempo la redenzione per la perdita del personaggio amato, redenzione che potrebbe finalmente arrivare.

Secondo i rumor, nella nuova stagione Rick Grimes si ribellerà e rialzerà la testa dimostrando di che pasta è fatto, ma al tempo stesso scopriremo che Negan non è così forte come ci vuol far credere. Per combattere il nemico, Rick ha cominciato a stringere alleanze con The Kingdom, controllato da Re Ezekiel e dalla sua tigre. Queste alleanze aiuteranno Rick e il suo gruppo a ribellarsi contro Negan, il cui potere deriva soprattutto dalla paura. Nel corso della stagione scopriremo se Rick avrà successo nella sua battaglia.

