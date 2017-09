The Walking Dead: il mistero di 'Old Man Rick' verrà svelato a metà della stagione 8

Manca solo un mese al ritorno di The Walking Dead sul piccolo schermo e i fan non stanno più nella pelle. In molti si chiedono quali sorprese riserverà l'ottava stagione e che ne sarà dei personaggi che ormai ci accompagnano da anni.

L'attenzione si concentra in particolare su una scena contenuta nel nuovo trailer, che ha scatenato la fantasia degli spettatori. Nell'immagine in questione vediamo Rick Grimes (Andrew Lincoln) sdraiato in un letto con i capelli bianchi, una vistosa barba grigia e un look decisamente invecchiato. A fianco del letto si nota un bastone, il che ha spinto in molti a pensare a un flashforward che ci mostrerà Rick ormai anziano.

Gli autori di The Walking Dead si sono affrettati a smentire le teorie circolate sul web specificando che ciò che vediamo non è un flashback in cui Rick si risveglia dal coma in un inizio alternativo della prima stagione. Le ipotesi più accreditate supporrebbero che si tratti proprio di un flash forward ambientato nel futuro.

Nel corso di un'intervista lo showrunner Scott M. Gimple ha anticipato il momento in cui il mistero di 'Old Man Rick' verrà svelato: "Posso dire che non lo scoprirete subito. Lo saprete a circa metà stagione. E' qualcosa che durerà a lungo".

The Walking Dead farà ritorno sulla rete americana AMC il 22 ottobre.

