The Walking Dead: il meglio e il peggio della settima stagione (VIDEO)

Valerio Di G.

Dopo l'esplosivo cliffhanger con cui l'anno scorso ci aveva lasciato The Walking Dead non è difficile etichettare la stagione che si è appena conclusa come una delle più attese e discusse dello show, complice anche la presenza di uno dei personaggi più amati della serie a fumetti di Robert Kirkman! Dopo il season finale è giunto il momento di tirare le somme e parlare in maniera approfondita di cosa ha funzionato e cosa, invece, ci ha lasciato perplessi in questa settima stagione che ha registrato un calo d'ascolti rispetto alle aspettative ma che comunque mantiene alto l'interesse verso la serie Zombie dell'AMC!

Tra la dittatura di Negan e la combattuta leadership di Rick anche questa volta The Walking Dead, nonostante tutto, ci ha fornito molti spunti di discussioni. Vi proponiamo dunque questo speciale video per parlarvi del meglio e del peggio di quanto abbiamo visto! Ecco il filmato!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead: il meglio e il peggio della...