The Walking Dead: il co-creatore dello show Robert Kirkman fa causa all'AMC

The Walking Dead è una delle serie più di successo della stora del piccolo schermo e arrivata alla sua ottava stagione non sembra dare segnali di calo continuando a generare un enorme profitto.

Lunedì il co-creatore della serie Robert Kirkman insieme ai produttori Gale Anne Hurd, Glen Mazzara e David Alpert hanno fatto causa al network AMC, casa madre della serie, per non essere stati ricompensati adeguatamente per il loro lavoro svolto nonostante gli ottimi incassi. La somma che spetterebbe agli autori secondo gli avvocati di Frank Darabont ammonta ad una cifra di circa un miliardo di dollari!

In passato lo showrunner Frank Darabont infatti dopo aver contribuito alla creazione dello show fu licenziato durante il corso della seconda stagione, avviando così una causa legale che adesso rappresenta un precedente alla denuncia di Kirkman e i produttori.

Ora si tenterà di stabilire in corte la giusta somma di denaro per i diritti di messa in onda. Il testo della denuncia recita: "Questo caso nasce dal fallimento da parte del massiccio conglomerato dell'intrattenimento di onorare i suoi obblighi contrattuali con i creativi, i talenti per dirli nei termini dell'industria, responsabili del successo di The Walking Dead"

Da parte sua l'AMC risponde all'accusa dichirandosi in pieno diritto di trasmettere come e quando vuole sulle sue piattaforme ogni puntata di The Walking Dead. Lo studio ha inoltre rilasciato un comunicato che afferma: "Queste cause sono molto comuni nell'intrattenimento e hanno tutte una cosa in comune, seguono il successo. Virtualmente ogni studio con uno show di successo è sotto il mirino di contenziosi come questo e The Walking Dead è stata la serie numero 1 in televisione per cinque anni di seguito quindi quanto sta accadendo non ci sorprende. Abbiamo enorme rispetto per questo gruppo di persone e continueremo a lavorare con loro come partners anche se ci difenderemo contro questa immotivata e prevedibile causa opportunista!"

Insomma, in casa AMC non tira una buona aria. Seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati!

