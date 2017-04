The Walking Dead: Glenn potrebbe tornare nella serie?

Angelica Vianello

The Walking Dead ci ha regalato personaggi amati e relative morti indimenticabili, ma forse la più "dolorosa" è stata quella di Glenn (Steven Yeun), nonostante i fan del fumetto si aspettassero la sua dipartita già da tempo.

Inevitabile, dunque, che si auspichi in qualche modo il suo ritorno nello show, per quanto improbabile possa sembrare, considerando... Lucille. Al riguardo, lo showrunner Scott M. Gimple ha commentato "È certamente possibile, sarei sciocco a dire il contrario".

In effetti abbiamo visto altri personaggi definitivamente morti tornare, come "vaganti", o nelle allucinazioni e ricordi degli altri, lo stesso Michael Cudlitz è riapparso così nell'ultimo finale di stagione e considerando che Maggie (Lauren Cohan), il grande amore di Glenn, prima o poi darà alla luce il loro figlio... è possibile che dovremo asciugare qualche lacrima di nostalgia nella prossima stagione. Ma per sapere qualsiasi cosa al riguardo ormai dobbiamo attendere il prossimo ottobre.

