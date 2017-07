The Walking Dead, Fear The Walking Dead: AMC diffonde due speciali poster per il Comic-Con

AMC ha diffuso due poster molto speciali dedicati alla sua serie di punta, The Walking Dead, e allo spinoff Fear the Walking Dead, realizzati in occasione del San Diego Comic-Con. Il poster di The Walking Dead contiene la data di messa in onda della premiere dell'ottava stagione, prevista per il 22 ottobre, che coincide con il 100° episodio dello show.

Leggi anche: The Walking Dead: Darabont insultava autori e produttori prima del licenziamento

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead, Fear The Walking Dead: AMC...