The Walking Dead: da Alien a L'Esorcista i poster cult celebrano il 100esimo episodio

Per Gregory Nicotero, il cammino verso il successo di The Walking Dead non è iniziato cento episodi fa. Ha preso il via quando il mago degli effetti speciali aveva 12 anni.

Il produttore esecutivo e regista della serie zombie AMC ha festeggiato il centesimo episodio della serie dei record ricordando la sua passione cinefila nata quando era molto giovane.

"Oggi è più facile essere fan di queste cose. Basta aprire internet e puoi trovare quasi tutto ciò che cerchi. Ma quando ero un ragazzino, bisognava impegnarsi per essere fan dei film."

Fin da giovanissimo, Greg Nicotero ha iniziato a collezionare memorabilia legati ai film che più aveva amato, in particolare le locandine. "Era una fonte di ispirazione per me, guardare a queste opere d'arte, o possedere una foto del film che amavo. Prima dell'avvento di internet e prima dell'arrivo dei lettori VHS e DVD, questo era ciò che avevo. L'unico modo per connettermi con i film era comprare i poster."

Così, per celebrare la messa in onda del centesimo episodio di The Walking Dead, Nicotero ha deciso di creare una serie di mashup tra lo show a cui lavora e i poster dei suoi film di culto. L'idea è nata da una conversazione con l'attore Andrew Lincoln.

"Ero di fronte al Santuario con Andy, stavamo girando il primo episodio della stagione 8, e abbiamo cominciato a parlare di questa idea. Lui mi ha detto 'E se facessimo L'esorcista usando la facciata del Santuario come edificio e facessimo uscire un raggio di luce con Rick Grimes in piedi? L'ho guardato e ho esclamato 'E' proprio ciò di cui sto parlando' Era perfetto."

Il risultato è una serie di poster che utilizzano immagini iconiche di film come Ritorno al futuro, La cosa, Alien, I predatori dell'arca perduta e molti altri con l'inserto di un twist alla The Walking Dead. I poster, che trovate di seguito, sono stati pubblicati sul profilo instagram di Greg Nicotero.

One of 2 posters paying tribute to THE SHINING this one with Carol! Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 20 Ott 2017 alle ore 09:48 PDT

Mash up poster "Night of the Living Dead". Sort of a no brainer! John Wheaton and Mike Broom really killed this series of TWD themed classic posters Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 15 Ott 2017 alle ore 06:34 PDT

Psycho 2/The Walking Dead mash up! Season 8 starts in 11 days! Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 11 Ott 2017 alle ore 08:03 PDT

Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 7 Ott 2017 alle ore 14:24 PDT

Continuation of tribute posters celebrating episode 100 of THE WALKING DEAD! One of the greats, THE THING zombie style! Series done with my team at KNB Mike Broom and a John Wheaton. More to come #episode100 #twd Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 28 Set 2017 alle ore 16:50 PDT

The Omega Man poster with a TWD spin ! Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 22 Set 2017 alle ore 17:08 PDT

In 5 weeks!!! Another one of our killer classic posters (Thunderball) with a Walking Dead twist! Brilliant art by a John Wheaton Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 17 Set 2017 alle ore 17:10 PDT

Another WALKING DEAD tribute poster developed by myself, Mike Broom and John Wheaton for the 100th episode premiere on October 22 Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 7 Set 2017 alle ore 12:13 PDT

In anticipation of our season premiere for Season 8 of THE WALKING DEAD and in celebration of our 100th episode on October 22, I worked with my design team at KNB, Mike Broom and John Wheaton to recreate some classic movie posters with some TWD flair. Stay tuned for new posts! @amcthewalkingdead #twd #100th episode Un post condiviso da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 2 Set 2017 alle ore 12:10 PDT

