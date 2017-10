The Walking Dead: annunciato il cross-over con Fear The Walking Dead!

I due universi zombie di The Walking Dead e Fear the Walking Dead finalmente si incontreranno. Nel 2015, l'emittente AMC annunciò l'arrivo di una nuova serie, prequel dello show principale, e da subito i fan si sono chiesti se le due storyline si sarebbero mai incontrate. I produttori hanno da sempre detto che sarebbe stato troppo difficile riuscire ad allineare le due narrazioni. Ma durante il New York Comic-Con, il creatore della serie Robert Kirkman ha dato l'annuncio ufficiale, il cross-over si farà:

"C'è un personaggio che andrà da uno show all'altro, ma non dirò di più. Questo è un evento importantissimo nel mondo di The Walking Dead."

Subito dopo la AMC ha rilasciato un primissimo teaser poster:

La terza stagione di Fear the Walking Dead continuerà il 9 ottobre con l'episodio 'El Matadero', mentre l'ottava di The Walking Dead debutterà il 22 ottobre, sempre su AMC.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Walking Dead: annunciato il cross-over con...