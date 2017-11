The Walking Dead: AMC vuole far durare la serie per diversi decenni?

Il direttore generale della rete americana AMC Josh Sapan ha ventilato l'ipotesi che vede The Walking Dead durare per altri anni, addirittura per altri decenni. Questo desiderio probabilmente non sarà amato dai detrattori della serie, e probabilmente neanche da molti fan, ma per ora i numeri sono tutti dalla parte di Sapan. Poche settimane fa The Walking Dead ha inaugurato l'ottava stagione, che vedrà una lotta all'ultimo sangue tra Rick e Negan, con ascolti ottimi per una serie tv ma comunque i più bassi da diversi anni a questa parte per quanto riguarda lo show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman. Nonostante questo calo, Sapan ha espresso il suo punto di vista ambizioso sulla serie, affermando che resterà la più vista ancora per molti anni e, perché no, per decenni:

"Noi non usiamo a caso la parola 'franchise'. Non è una parola detta con leggerezza e superficialità Abbiamo studiato le migliori serie, alcune sono durate anche 30, 40 o 50 anni. E direi che noi ancora una lunghissima vita per questa serie."

Sapan non ha specificato se, nei lunghi decenni di cui ha parlato, sono contati anche i vari spinoff che usciranno dalla serie originale, che renderebbe l'ingombrante numero meno ambizioso.

