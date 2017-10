The Walking Dead 8: tutti gli easter egg dell'episodio 100

Non è un riferimento preciso a un'inquadratura, ma Morgan Jones ( Lennie James )ha un ruolo centrale nella premiere della stagione 8, proprio come era accaduto nella premiere della prima stagione. All'epoca Morgan non riuscì a sparare alla moglie zombificata evitando di fare ciò che era necessario. La sua indecisione causò la moglie del figlio. Stavolta non c'è alcuna indecisione nella guerra di Morgan contro i Saviors, l'uomo mette a repentaglio la propria vita per verificare che il piano degli abitanti di Alexandria che coinvolge gli esplosivi vada in porto.

Tra i rimandi più divertenti si annovera la visione di Rick di un futuro con musica trash sulle note di Another One Rides the Bus, parodia del brano dei Queen Another One Bites the Dust. La canzone dei Queen ha una storia importante nella comunità di The Walking Dead. Nel 2014 The Hillywood Show ha diffuso una parodia dance sulle note di Another One Bites the Dust e anche il brano parodia è un grande omaggio alla creatività dei fan che è parte integrante del successo della serie.