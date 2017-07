The Walking Dead 8: stop alla produzione dopo un incidente sul set

Lo stuntman John Bernecker, già nel team di film come Hunger Games e Scappa - Get Out, è rimasto gravemente ferito durante le riprese dell'ottava stagione di The Walking Dead. L'uomo è caduto dall'altezza di nove metri durante la realizzazione di una sequenza di azione e la produzione dello show è stata temporanemeante interrotta.

Un comunicato della AMC ha confermato la notizia, esprimendo il proprio dolore per quanto accaduto, e ha spiegato che John è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Atlanta, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Il sindacato SAG-AFTRA, che si occupa di salvaguardare i diritti degli stuntman, è attualmente impegnato in un'indagine per capire le cause di quanto accaduto.

Home News The Walking Dead 8: stop alla produzione dopo un...