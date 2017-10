The Walking Dead 8: stasera in diretta streaming commentiamo la premiere di stagione!

Torna The Walking Dead! Questo lunedì inizia infatti la tanto attesa ottava stagione, nella quale vedremo il nostro Rick intendo a condurre una guerra totale contro Negan e i suoi spietati Salvatori. Il primo episodio andrà in onda oggi alle 21.00 sul canale FOX di Sky .

Finora la sopravvivenza è stato l'unico vero scopo, ma adesso non basta più. Il gruppo di Rick (Andrew Lincoln) dovrà combattere per conquistare la propria libertà in modo da poter continuare a vivere e soprattutto iniziare a ricostruire. Come ogni battaglia, però, ci saranno delle vittime e di certo non mancheranno le sorprese.

In occasione della premiere dell'ottava stagione intitolata Mercy vi diamo appuntamento subito dopo la messa in onda, alle ore 22.00 ci troviamo qui con la nostra diretta di MovieplayerLive per discutere insieme di questo inizio di stagione. Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme. Non mancate!

